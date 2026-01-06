ЗСУ стануть першою лінією стримування можливої агресії РФ — Макрон

Лідери «коаліції охочих» у Парижі ухвалили декларацію про гарантії безпеки для України, але без конкретних зобов'язань країн. За повідомленнями закордонних ЗМІ, прем'єр Польщі Дональд Туск уточнив, що національні гарантії поки що оформлені як «чернетки», а спільна позиція за участю США очікується до кінця січня.



Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що після війни ключовим елементом безпеки залишаться ЗСУ — перша лінія стримування з чисельністю близько 800 тисяч військовослужбовців; США візьмуть на себе моніторинг припинення вогню, а країни Коаліції планують розгортання сил «на землі, у повітрі та на морі».



Володимир Зеленський заявив про готовність документів до підписання: визначено країни-лідери за напрямами, параметри сил, управління, фінансування та систему моніторингу. Британія закликала Європу та США діяти «пліч-о-пліч»; переговори завтра продовжаться у вузькому форматі.



Вже визначено, які країни готові взяти на себе лідерство у забезпеченні безпеки на землі, у небі та на морі, а також у відновленні.



Переговори у Парижі продовжаться наступного дня. Українську сторону на них представлять Кирило Буданов, Давид Арахамія, Рустем Умеров, Сергій Кислиця. Решта делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським прямує з візитом на Кіпр.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що незважаючи на активізацію дипломатичних зусиль, ознак готовності Москви прийняти поточні пропозиції практично немає, а бойові дії продовжуються.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»