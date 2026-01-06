Українські десантники знищили колону техніки російської армії під Покровськом: кадри

25-та повітрянодесантна бригада ЗСУ знищила колону квадроциклів російських військ поблизу міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.
По окупантах працювали пілоти дронів бригади.
«Ворог постійно будує нові плани, але всі вони системно руйнуються нашими силами. Ми боремося і впевнено даємо відсіч ворогу щодня», – зазначили у ДШВ.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили РЛС російської системи ППО у Донецькій області.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко