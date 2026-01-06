Українські десантники знищили колону техніки російської армії під Покровськом: кадри

Удар по колоні російських загарбників під Покровськом. Фото: кадр із відео

25-та повітрянодесантна бригада ЗСУ знищила колону квадроциклів російських військ поблизу міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.



По окупантах працювали пілоти дронів бригади.



«Ворог постійно будує нові плани, але всі вони системно руйнуються нашими силами. Ми боремося і впевнено даємо відсіч ворогу щодня», – зазначили у ДШВ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко