Українська армія просунулася у центрі Куп'янська – ISW

Ситуація у Куп'янську. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися у місті Куп'янськ Харківської області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 5 січня, свідчать про те, що українські війська просунулися у центрі міста.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за минулу добу російська армія атакувала три рази, зокрема в районі Куп'янська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко