HIMARS знищив колону РФ поблизу Покровська: є втрати

Момент удару HIMARS по окупантах.

У мережі з’явилися кадри ураження колони російської військової техніки разом з особовим складом окупантів. Для удару була використана одна ракета HIMARS, унаслідок чого знищено щонайменше десять російських військових та кілька одиниць техніки.

Дуже рідкий останній час удар Хаймарс по кацапах, 12-200, під Покровськом. pic.twitter.com/0VVqH4PYIi — 777ua (@777AFU) January 6, 2026

Відео оприлюднила у своєму Telegram-каналі військова кореспондентка Юлія Кирієнко. За попередньою інформацією, удар було завдано південніше Покровська — між населеними пунктами Новопавлівка та Чинушине, приблизно за сім кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Місце удару ракети HIMARS по російських військових.

У дописі зазначається, що російська колона рухалася відкритою місцевістю, ймовірно не очікуючи удару. Однак її виявило повітряне спостереження підрозділу «Скеля», яке скоригувало вогонь точно по цілі. На відео видно, як уцілілі окупанти залишають місце ураження, не намагаючись евакуювати поранених чи загиблих.

Наслідки «прильоту» по солдатах ЗС РФ.

Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 штурмові дії противника. Бої тривали в районах 13 населених пунктів, зокрема поблизу Мирнограда та Покровська.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»