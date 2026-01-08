Нічна атака дронами Запоріжжя: пошкоджено супермаркет АТБ

Супермаркет після російського удару. Фото: ДСНС Запоріжжя

У ніч на 8 січня Запоріжжя зазнало серії ударів із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Атака припала на центральну частину обласного центру.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, внаслідок влучань було пошкоджено супермаркет АТБ, розташований на центральному проспекті міста. Займання на об'єкті не зафіксовано. Також пошкоджень зазнала будівля, що знаходиться по сусідству з торговельним центром.

За секунду перед ударом мешканці міста спостерігали яскравий спалах, а потім — вибух. У ДСНС уточнили, що обійшлося без жертв серед мирного населення.

Фото: ЗОВА



В обласній військовій адміністрації також повідомили, що загалом протягом доби окупаційні війська завдали 698 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області. Обстріли здійснювалися із застосуванням різних видів озброєння.

Фото: ЗОВА



Найбільшої інтенсивності атаки досягли у населених пунктах Залізничне, Кушугум, Біленьке, Новоолександрівка, Новомиколаївка, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоданилівка та Новоандріївка.

Нагадаємо, РФ атакувала Україну 97 дронами: ППО знищила 70 безпілотників.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»