РФ атакувала Україну 97 дронами: ППО знищила та подавила 70

Знищений безпілотник РФ.

У ніч на 8 січня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши 97 ударних безпілотників різних типів. Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.



За даними військових, основну частину атакувальних дронів становили безпілотники типу «Шахед» — близько 70 одиниць. Також противник використовував БпЛА типу «Гербера» та інші дрони.



Станом на 08:00 силами протиповітряної оборони було знищено або подавлено 70 ворожих безпілотників. ППО працювала переважно у східних і південних регіонах країни.



Водночас зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА у 13 різних локаціях. Окрім цього, на одній локації зафіксовано падіння уламків збитого дрона.

Раніше РФ ракетами та «Шахедами» завдала удару по портах Одеської області. Також БПЛА окупантів масово атакували Кривий Ріг. Нагадаємо, в Україні з 8 січня можливі додаткові відключення світла.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»