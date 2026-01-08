«Шахеди» атакували Слов'янськ: у місті пошкоджені будинки, є поранений

Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото: Слов'янська МВА

Ввечері 7 січня російські війська вдарили по місту Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Для атаки окупанти використовували БПЛА «Герань-2»/«Шахед». Під ударом опинився приватний сектор. Пошкоджені 10 будинків та автомобілів.



Внаслідок атаки поранення отримав чоловік.

Нагадаємо, що 6 січня російський дрон вдарив по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого поранена одна людина.

