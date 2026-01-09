Вранці у Дружківці не буде води

Станом на ранок у п'ятницю, 9 січня, у місті Дружківка Донецької області не буде водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.
«У зв'язку з малим обсягом надходження води ранкової подачі на місто Дружківка не буде», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що 8 січня залишилося без води місто Дружківка Донецької області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях