Вранці у Дружківці не буде води

Станом на ранок у п'ятницю, 9 січня, у місті Дружківка Донецької області не буде водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«У зв'язку з малим обсягом надходження води ранкової подачі на місто Дружківка не буде», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 8 січня залишилося без води місто Дружківка Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»