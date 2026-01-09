Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Дронова атака на Київ: є жертви та постраждалі, фіксують перебої зі світлом та водою
09 січня 2026, 08:30

Дронова атака на Київ: є жертви та постраждалі, фіксують перебої зі світлом та водою

Київ у ніч проти 9 січня потрапив під російський обстріл. Внаслідок удару четверо людей загинули, ще 22 — постраждали, серед них п'ятеро рятувальників. Усі поранені перебувають у лікарнях та отримують необхідну допомогу. Про це передає мер міста Віталій Кличко та пресслужба ДСНС.

«Рятувальники продовжують працювати на місцях у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Є пошкодження критичної інфраструктури. У деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою», — йдеться у повідомленні.

У Дарницькому районі у дворі житлового будинку сталося падіння дрону. Частково пошкоджено одноповерховий магазин поруч та скління вікон біля розташованого дев'ятиповерхового житлового будинку. Також сталося загоряння у двох житлових будинках та гаражах.



У Деснянському районі внаслідок влучення безпілотника у дах 18-поверхового житлового будинку виникло загорання. Також пожежа сталася у 5-поверховому житловому будинку. Ще в одному п'ятиповерхівці виникло задимлення у під'їзді.

Крім того, у Деснянському районі пошкоджено територію торговельного центру та санаторію.

У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків сталося спалах у 16-поверховому та дев'ятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйновано дах триповерхового житлового будинку. Крім того, у Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталася часткова руйнація фасаду дев'ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

