У мережі з’явилися фото ураження нафтобази у Великих Луках

Наслідки ударів по нафтобазі у Псковській області.

У відкритому доступі оприлюднено супутникові знімки наслідків ураження нафтобази у місті Великі Луки Псковської області Росії. На зображеннях зафіксовано пошкодження інфраструктури об’єкта та сліди займання резервуарів.

Знімок до ударів по нафтобазі у Псковській області.

За інформацією OSINT-аналітиків Telegram-каналу Dnipro Osint, майже всі резервуари мають сліди задимлення, а приблизно половина з них, імовірно, знищена.



На супутникових знімках можна ідентифікувати щонайменше 21 резервуар. Біля близько 12 із них видно пошкодження, що можуть свідчити про прямі влучання.

«Координати об’єкта: 56.33215260294281, 30.58679035320383», - зазначають аналітики.

Раніше, 19 лютого 2026 року, «Новини Донбасу» повідомляли про нічну атаку безпілотників на нафтобазу у Псковській області РФ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»