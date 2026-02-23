У мережі з’явилися фото ураження нафтобази у Великих Луках

У відкритому доступі оприлюднено супутникові знімки наслідків ураження нафтобази у місті Великі Луки Псковської області Росії. На зображеннях зафіксовано пошкодження інфраструктури об’єкта та сліди займання резервуарів.
Знімок до ударів по нафтобазі у Псковській області.
За інформацією OSINT-аналітиків Telegram-каналу Dnipro Osint, майже всі резервуари мають сліди задимлення, а приблизно половина з них, імовірно, знищена.
На супутникових знімках можна ідентифікувати щонайменше 21 резервуар. Біля близько 12 із них видно пошкодження, що можуть свідчити про прямі влучання.
#Великі Луки ( https://t.co/0W5ESduQhJ ), Псковська обл., Великолуцька нафтобаза: в ніч 18-19/02/26 резервуари трохи підкоптилися https://t.co/Zi1xGM0HCK #движуха pic.twitter.com/FJcDm— Necro Mancer (@666_mancer) February 23, 2026
«Координати об’єкта: 56.33215260294281, 30.58679035320383», - зазначають аналітики.
Раніше, 19 лютого 2026 року, «Новини Донбасу» повідомляли про нічну атаку безпілотників на нафтобазу у Псковській області РФ.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
