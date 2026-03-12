ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в оккупированной Луганской области: эшелон загорелся

Ночью 12 марта беспилотники атаковали оккупированную Луганскую область. Об этом стало известно из заявления главы группировки «ЛНР» Леонида Пасечника.
По его словам, в Должанском районе дроны ударили по грузовому поезду с топливом.
«Ранения получили машинист и его помощник. Их доставили в больницу», – сказал Пасечник.
В пресс-службе Генерального штаба ВСУ подтвердили, что ночью украинские войска поразили эшелон с горюче-смазочными материалами вблизи города Должанск.
Судя по опубликованным фото, в результате атаки эшелон загорелся.
Напомним, что украинские десантники уничтожили склад дронов российской армии в центре города Покровск Донецкой области.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко