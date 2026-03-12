ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в оккупированной Луганской области: эшелон загорелся

Последствия удара по грузовому поезду с топливом на оккупированной Луганщине. Фото: группировка «ЛНР»

Ночью 12 марта беспилотники атаковали оккупированную Луганскую область. Об этом стало известно из заявления главы группировки «ЛНР» Леонида Пасечника.



По его словам, в Должанском районе дроны ударили по грузовому поезду с топливом.



«Ранения получили машинист и его помощник. Их доставили в больницу», – сказал Пасечник.



В пресс-службе Генерального штаба ВСУ подтвердили, что ночью украинские войска поразили эшелон с горюче-смазочными материалами вблизи города Должанск.



Судя по опубликованным фото, в результате атаки эшелон загорелся.

Напомним, что украинские десантники уничтожили склад дронов российской армии в центре города Покровск Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко