Российская армия ударила по энергетике в Донецкой области: часть абонентов без света

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате удара есть новые обесточивания в регионе.



«Там, где это позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей», – сказали в компании.

Напомним, что 12 марта войска России атаковали Краматорскую громаду на Донетчине, в результате чего под удар попала промзона и поврежден дом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко