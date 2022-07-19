Кремль може провести фейковий референдум в Луганській області до 11 вересня – Гайдай

Російські окупанти можуть провести так званий референдум у Луганській та Донецькій областях раніше 11 вересня, бо бояться контрнаступу Збройних сил України і вже розпочали агітацію на Луганщині. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Агітація за приєднання до Росії на Луганщині вже розпочалася. Можливо, вони захочуть нашвидкуруч склепати ці фейкові референдуми та приєднатися до Росії, бо вони бояться кількості та великої зброї і що буде контрнаступ», - сказав Гайдай в ефірі національного телемарафону.



Водночас, Гайдай зазначив, що в Луганській області більшість людей очікують на повне відновлення контролю над окупованими територіями українською владою.



«Це хороша інформація, яка свідчить про те, що не всі люди чекали на окупантів. Багато людей, які не співпрацюють із окупаційною владою і теж готові допомагати», - сказав глава ОВА.

Центральна виборча комісія України заявила про неприпустимість проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях країни.

Російські окупанти планують провести «референдуми» щодо створення квазіреспублік на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей 11 вересня. Цього дня відбуваються вибори в Росії. Про це повідомляв Центр національного спротиву. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив , що на 11 вересня окупанти призначили «референдум» і про приєднання Донецької області до РФ.



Раніше в МЗС України заявили, що жодна країна світу не визнає результатів фальшивих «референдумів» на окупованих Росією територіях.