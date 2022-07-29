Блінкен попередив Лаврова про нові санкції, якщо РФ анексує українські території

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови у п'ятницю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим попередив його про санкції у разі приєднання РФ українських територій.



«Раніше сьогодні я провів розмову із російським міністром закордонних справ Лавровим. Розмова була прямою і відвертою», — повідомив Блінкен на брифінгу.



Він розповів, що обговорював з Лавровим долю засуджених у Росії американських громадян Грайнера та Уїлана і закликав звільнити їх.



Крім того, держсекретар США заявив, що передав Лаврову, що Вашингтон запровадить нові санкції у разі приєднання Росією українських територій.



«Я також прояснив міністру закордонних справ Лаврову, що у світлі останніх заяв Кремля про плани подальшої анексії українських територій, ми запровадимо додаткові значні заходи проти Росії, якщо вона здійснюватиме задумане», — сказав він.



Також Блінкен повідомив, що під час розмови обговорював із Лавровим угоду про коридор для вивезення зерна з України.



Це була перша розмова Блінкена та Лаврова з початку вторгнення РФ в Україну.