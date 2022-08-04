СБУ назвала імена причетних до вивезення зерна з окупованих територій

04 серпня 2022, 18:18

СБУ назвала імена причетних до вивезення зерна з окупованих територій

Служба безпеки України задокументувала встановила підозрюваних, які допомогли російським військовим та чиновникам викрасти понад 650 тисяч тонн українського зерна із тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він зазначив, що вартість цього обсягу зерна перевищує 200 мільйонів доларів. СБУ встановила весь ланцюжок причетних: починаючи від українських чиновників та підприємців, які підписали дозволи на вивіз зерна, закінчуючи всіма членами екіпажу 10 суден РФ, на яких транспортують награбоване.

«Так, СБУ задокументувала злочинну діяльність і вже повідомила про підозру наступним фігурантам: Євгену Балицькому – керівнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області, Олександру Сауленку – самопроголошеному виконувачу обов'язків мера міста Бердянська, Володимиру Стельєну уточнив речник.

Чиновників підозрюють у колабораціонізмі, пособництві державі-агресору та порушенні законів та звичаїв війни.

Також, як повідомив Дехтяренко, накладено арешт на майно, у тому числі 4 повітряні судна малої авіації, що знаходяться в Київській області, та корпоративні права, що належать Балицькому та його родині, на загальну суму понад 149 мільйонів гривень.

Водночас, СБУ встановлено інших учасників цієї протиправної схеми, яким також планується оголошення підозр.

«СБУ встановила, що колаборант Балицький видав "розпорядження", на підставі якого на окупованих територіях було запроваджено тимчасову адміністрацію. Внаслідок цього псевдопідприємству "Державний зерновий оператор" було незаконно передано майно 7-ми агропромислових комплексів та зернових терміналів на території Запорізької області», - уточнив Дехтяренко.

Крім того, як розповів речник СБУ, Сауленко спільно зі Стельмаченком забезпечили вилучення зерна зі складів та завантаження його на морське судно Zhibek Zholy під прапором Росії.

Також оперативниками задокументовано вивезення морським транспортом викрадених з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей українських зернових через морські порти та термінали, розташовані на тимчасово окупованій території Криму. До зазначеної протиправної діяльності російською стороною залучено морські судна під прапорами Росії та Сирії. Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ, незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. Зокрема, на вказані судна та зернову продукцію суд наклав арешт», - розповів спікер.

Він зазначив, що Туреччина, Єгипет та Ліван відмовилися і відмовляються приймати та розвантажувати зазначені морські судна.

За словами Дехтяренка, оперативники Служби безпеки встановили ще 5 іноземних морських суден, які незаконно вивозять зерно з морських портів тимчасово окупованих українських територій та на які планується накладення арештів.

«У рамках міжнародного співробітництва з правоохоронними органами США, Туреччини, Лівану та інших держав йде спільне розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, у тому числі арешту морських суден, що перевозять вкрадене українське зерно, у портах їхнього призначення», - підсумував речник СБУ.

Ще за темою

Події
Зерно
Місця
Херсонська область Запорізька область

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:53
У Біловодську партизани обстріляли авто із призначеним окупантами «мером» міста
15:42
Ханський палац і не лише. Які пам'ятки культури може втратити Крим ►
14:57
У Донецьку під удар потрапила колонія, де можуть бути військовополонені
14:40
У Мелітополі затримали українського військовослужбовця
13:28
«ДНР»: П'ятеро людей загинули, шістьох поранено внаслідок ударів по центру Донецька
13:26
Окупанти Херсонщини посилили фільтраційні процедури
12:41
В Офісі президента заявили, що непричетні до ранкових обстрілів Донецька
12:12
Небезпечно, довго, дорого: Як виїхати з окупованої Луганщини
11:45
«ЛНР»: Чоловік загинув під час вибуху у Лутугинському районі
11:03
У центрі Донецька обстріляли район біля «Донбас паласу»
10:42
«ДНР» повідомила про обстріли Донецька, Олександрівки та Макіївки: Двоє загиблих та 14 поранених
09:32
Керувала артдивізіоном «ДНР»: Путін вважає «Корсу» «героїнею» Росії
00:21
Спроби штурму Бахмута. Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Головне за день ►
22:53
Херсон без мостів, але з репресіями план відновлення Маріуполя від «ДНР». Тиждень в окупації ►
18:50
Над Святогірськом встановили прапор України
Всі новини
18:51
Зеленський про переговори з Росією: Після вторгнення я мав знову зателефонувати до Путіна?
18:42
В Amnesty International Україна заявили, що не брали участь у підготовці доповіді про українських військових
18:18
СБУ назвала імена причетних до вивезення зерна з окупованих територій
18:14
Зеленський призначив Ярослава Янушевича головою Херсонської ОДА
17:43
У російських містах з'являться вулиця Захарченка та сквер «героїв Донбасу»
17:16
Російські війська знищили ще одну школу на Донеччині
17:07
Одна дитина у реанімації: Зросла кількість постраждалих від обстрілу Торецька
16:39
USAID надасть ВООЗ 1,8 млн доларів для підтримки охорони здоров'я в Україні
16:31
ДСНС врятували понад 1,5 тисячі гектарів зернових від пожеж, які виникли через обстріли
16:31
У Міноборони відповіли на запитання щодо кількості загиблих українських військових
16:12
У дев'яти населених пунктах Донецької області відновили електропостачання
16:06
ЗСУ цього тижня звільнили від окупантів два села та відійшли з двох позицій на Сході
15:53
У Біловодську партизани обстріляли авто із призначеним окупантами «мером» міста
15:42
Ханський палац і не лише. Які пам'ятки культури може втратити Крим ►
15:38
Чи платитиме Україна допомогу тим, хто поїхав за кордон, пояснили в Мінсоцполітики
Всі новини
ВІДЕО
Ханський палац і не лише. Які пам'ятки культури може втратити Крим ►
04 серпня, 15:42
У центрі Донецька обстріляли район біля «Донбас паласу»
04 серпня, 11:03
Спроби штурму Бахмута. Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Головне за день ►
04 серпня, 00:21

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти