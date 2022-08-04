СБУ назвала імена причетних до вивезення зерна з окупованих територій

Служба безпеки України задокументувала встановила підозрюваних, які допомогли російським військовим та чиновникам викрасти понад 650 тисяч тонн українського зерна із тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.



Він зазначив, що вартість цього обсягу зерна перевищує 200 мільйонів доларів. СБУ встановила весь ланцюжок причетних: починаючи від українських чиновників та підприємців, які підписали дозволи на вивіз зерна, закінчуючи всіма членами екіпажу 10 суден РФ, на яких транспортують награбоване.



«Так, СБУ задокументувала злочинну діяльність і вже повідомила про підозру наступним фігурантам: Євгену Балицькому – керівнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області, Олександру Сауленку – самопроголошеному виконувачу обов'язків мера міста Бердянська, Володимиру Стельєну уточнив речник.



Чиновників підозрюють у колабораціонізмі, пособництві державі-агресору та порушенні законів та звичаїв війни.



Також, як повідомив Дехтяренко, накладено арешт на майно, у тому числі 4 повітряні судна малої авіації, що знаходяться в Київській області, та корпоративні права, що належать Балицькому та його родині, на загальну суму понад 149 мільйонів гривень.



Водночас, СБУ встановлено інших учасників цієї протиправної схеми, яким також планується оголошення підозр.



«СБУ встановила, що колаборант Балицький видав "розпорядження", на підставі якого на окупованих територіях було запроваджено тимчасову адміністрацію. Внаслідок цього псевдопідприємству "Державний зерновий оператор" було незаконно передано майно 7-ми агропромислових комплексів та зернових терміналів на території Запорізької області», - уточнив Дехтяренко.



Крім того, як розповів речник СБУ, Сауленко спільно зі Стельмаченком забезпечили вилучення зерна зі складів та завантаження його на морське судно Zhibek Zholy під прапором Росії.



Також оперативниками задокументовано вивезення морським транспортом викрадених з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей українських зернових через морські порти та термінали, розташовані на тимчасово окупованій території Криму. До зазначеної протиправної діяльності російською стороною залучено морські судна під прапорами Росії та Сирії. Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ, незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. Зокрема, на вказані судна та зернову продукцію суд наклав арешт», - розповів спікер.



Він зазначив, що Туреччина, Єгипет та Ліван відмовилися і відмовляються приймати та розвантажувати зазначені морські судна.



За словами Дехтяренка, оперативники Служби безпеки встановили ще 5 іноземних морських суден, які незаконно вивозять зерно з морських портів тимчасово окупованих українських територій та на які планується накладення арештів.



«У рамках міжнародного співробітництва з правоохоронними органами США, Туреччини, Лівану та інших держав йде спільне розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, у тому числі арешту морських суден, що перевозять вкрадене українське зерно, у портах їхнього призначення», - підсумував речник СБУ.