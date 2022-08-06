Збирають тюремні клітки: У Маріуполі готуються до «суду» над українськими військовополоненими

В окупованому Маріуполі. Фото: Петра Андрющенка

Російські окупанти в Маріуполі планують провести «суд» над українськими військовополоненими. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.



«Наразі на сцені Маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітини. Діаметр арматури — 20 мм», — повідомив Андрющенко.



За його словами, загарбники планують у вересні влаштувати показовий «суд» над українськими військовими.



Також Андрющенко навів слова міського голови Вадима Бойченка про те, що російські окупанти продовжують нехтувати всіма міжнародними нормами.



«Вони продовжують множити воєнні злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу. Звертаюся до світової спільноти, ООН та Червоного Хреста з проханням втрутитися в ситуацію, щоби працювали правила поводження з військовополоненими», — процитував Петро Андрющенко Вадима Бойченка.



Він додав, що необхідно зробити все, щоб військові повернулися, та «не допустити у Маріуполі другої Оленівки».

Дивіться також:



