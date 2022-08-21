У МВС закликали українців не ігнорувати сигнали тривоги 23-25 серпня

21 серпня 2022, 17:23

У МВС закликали українців не ігнорувати сигнали тривоги 23-25 серпня

У міністерстві внутрішніх справ закликають українців ховатися в укриття при кожній тривозі у період 23-25 серпня. Про це сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі національного телемарафону.

Він дав рекомендації громадянам, як убезпечити себе цими днями.

«Передусім, при плануванні своїх маршрутів, переміщення в обов'язковому порядку заздалегідь дізнайтеся, де є місця укриття, щоб у разі сигналу повітряної тривоги, що пролунає, ви могли дуже швидко і оперативно дістатися до укриття. Відповідно сам сигнал тривоги треба виконувати безумовно і безальтернативно, щоб максимально убезпечити себе», — сказав Білошицький.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що наступного тижня, коли Україна відзначатиме День Незалежності та День прапора, російські окупанти можуть робити особливо жорстокі атаки.

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