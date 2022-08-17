Украина выплатит помощь 153 освобожденным из плена

Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины решила предоставить выплаты еще 153 украинцам. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



В ведомстве уточнили, что эти люди оказались в плену в разные годы с 2014 года и были освобождены или до сих пор незаконно удерживаются захватчиками.



Так, 100 украинцев признаны комиссией лишенными свободы в результате вооруженной агрессии РФ. 51 из них удалось освободить уже после 24 февраля 2022 года. Всем им выплатят единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.



Также сообщается, что комиссия назначила выплаты по 100 тысяч гривен на правовую помощь 53 семьям незаконно заключенных украинцев, которые содержатся за решеткой оккупационной администрацией или органами власти РФ из-за их общественной, политической или профессиональной деятельности.