Окупанти змушували українських військовополонених «зізнатися» в обстрілі Маріуполя

Російські окупанти на території виправної установи у селищі Оленівка Донецької області били українських військовополонених у разі їх відмови підписувати документи проти свого командування та визнавати провину за руйнування у місті Маріуполь. Про це повідомив військовослужбовець, боєць полку «Азов» Денис Чепурко (позивний «Манго»).



«Я тримав оборону Маріуполя з 24 числа... Був евакуйований до 120-ї колонії в Оленівці... Я був свідком, коли били хлопців... Мене теж під час допитів били: хотіли, щоб я підписав усілякі свідчення проти свого командування, і що ми розбомбили місто (Маріуполь – ред.), що все зробили ми. Я казав, що не робитиму цього, – вони починали бити мене палицями. Але я нічого так і не підписав», – сказав він на прес-конференції.



Чепурко також зазначив, що російські окупанти постійно загрожували українським військовополоненим розстрілом, а також обмежували їх у їжі та питній воді.



«Води давали 600 грамів на дві доби. Водночас вода була взагалі не питна. Обмеження були щодо всього. Росія не дотримувалася Женевських конвенцій, згідно з якими мала нас утримувати. Нас було десять людей у кімнаті метр на метр, ми спали на підлозі», – уточнив військовослужбовець.



Водночас ще один боєць полку Дмитро Усиченко (позивний «Вишня») повідомив, що росіяни погрожували українським військовим фізичною розправою та розстрілами за відмову зізнаватись у вбивстві мирних жителів Маріуполя.



У свою чергу боєць «Азова» Владислав Жаворонок (позивний «Вікіпедія»), який також брав участь у прес-конференції, звернув увагу на те, що українські військовополонені в лікарнях отримували неналежне лікування через або недостатню кількість медикаментів у противника, або брак знань у персоналу .



«Особисто на своєму прикладі скажу, що допити у мене були ще до того, як я почав приймати антибіотики після ампутації кінцівки. Лікуванням це назвати складно», – сказав він.