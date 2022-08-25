Херсонщина залишилася без світла через відключення ЗАЕС від енергомережі

25 серпня вперше в історії Запорізьку атомну електростанцію було відключено від енергомережі, внаслідок чого сталося тимчасове припинення подачі електроенергії до населених пунктів окупованої Херсонської області.



Також в області немає центрального водопостачання та зв'язку. За словами місцевих жителів, в області тимчасово припинилося подання електроенергії, а після знеструмлення необхідного обладнання почалися проблеми з водопостачанням та зв'язком.



Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич розповів, що проблеми з постачанням електроенергії в область почалися після відключення ЗАЕС від мережі, яке сталося через дії російських окупантів.



«Щодо знеструмлення Херсонської області! За офіційною інформацією Енергоатому, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС було відключено (останню четверту) лінію, що живить Херсонську область. Три інші лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів», - написав Янушевич у Facebook.



Також Янушевич уточнив, що пускові операції по підключенню одного з енергоблоків до мережі вже ведуться.



Очевидці повідомляють, що станом на 18:00, 25 серпня, у деяких населених пунктах Херсонщини відновлено подачу електроенергії та води.

Раніше повідомлялося , що окупована російськими військовими Запорізька атомна станція вперше у своїй історії повністю відключена від мережі. Також відомо , що окуповані міста Запорізької області Енергодар, Мелітополь та Бердянськ залишилися без електроенергії.