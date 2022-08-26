Киев заочно осудит «омбудсмена ЛНР»

Виктория Сердюкова

Завершено расследование по обвинению жительницы Луганской области, которая занимает должность так называемого «омбудсмена ЛНР». Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram-канале.



«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Луганской области по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109 и ч. 2 ст.110 УК Украины)», — говорится в сообщении.



По данным ведомства, следствие установило, что обвиняемая в октябре 2021 года добровольно согласилась на предложение оккупационных властей и заняла должность так называемого «уполномоченного по правам человека» оккупационной администрации «ЛНР».



«На должности женщина выполняет указания незаконно созданного органа оккупационной власти, оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения», — сказано в сообщении.



В Киевской городской прокуратуре уточнили, что так называемая «омбудсмена ЛНР» вела деятельность, направленную на изменение территориальной целостности Украины и поддержку действий государства-агрессора.



Так как обвиняемая пребывает на временно оккупированной территории Луганска, в июле 2022 года Печерским районным судом города Киева предоставлено разрешение на проведение в отношении нее специального досудебного расследования.



Досудебное расследование осуществлялось следователями территориального управления ГБР в Киеве при оперативном сопровождении ДВБ Нацполиции Украины.



Прокуратура не называет имени обвиняемой. Известна только ее должность — «омбудсмен ЛНР», которую с 2021 года занимает Виктория Сердюкова.

Виктория Сердюкова

Напомним, что в мае 2022 года «уполномоченная по правам человека» при группировке «ЛНР» была заочно уведомлена о подозрении.