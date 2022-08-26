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Прокуратура рассказала, кого из правоохранителей подозревает в коллаборационизме на Луганщине

26 августа 2022, 17:33

Прокуратура рассказала, кого из правоохранителей подозревает в коллаборационизме на Луганщине

Еще пять человек уведомлены о подозрении в том, что они участвовали в создании оккупационных псевдоорганов в Луганской области. 

«По данным следствия, еще 5 человек добровольно пошли на сотрудничество с оккупационными властями РФ и заняли должности в незаконно созданных правоохранительных органах и органах власти так называемой "ЛНР"», — говорится в сообщении Офиса генерального прокурора в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, один из получивших подозрение, в апреле 2022 года занял должность руководителя псевдопрокуратуры Новопсковского района «ЛНР». Известно, что речь идет о жителе Луганска, который имеет юридическое образование и до 2015 года работал в органах прокуратуры Днепропетровской области.

О другом подозреваемом сказано, что он — экс-прокурор органов прокуратуры Луганской области, который остался на оккупированной территории после 2014 года. В июне текущего года подозреваемый добровольно возглавил оккупационную прокуратуру Попаснянского района «ЛНР».

На сотрудничество с представителями государства-агрессора также согласились жители города Сватово и поселка Троицкое.

«Они решили построить "карьеру" в так называемом МВД, хотя раньше никакого отношения к правоохранительным органам не имели. Один из подозреваемых занял псевдодолжность "участкового Троицкого райотдела внутренних дел МВД "ЛНР"". Второй — устроился на работу в так называемый "Сватовский райотдел внутренних дел МВД "ЛНР"», —  говорится в сообщении ведомства.

Еще один подозреваемый, по информации прокуратуры, в июне 2022 года добровольно занял псевдодолжность "и.о. председателя г. Северодонецка "ЛНР".

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Луганской области эти люди уведомлены о подозрении в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, что  26 августа Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе Чеченской Республики РФ Рамзану Кадырову и двоим его подчиненным.

Кроме того, 25 августа командир спецотряда быстрого реагирования «Ахмат» Росгвардии РФ, который руководил военной операцией по захвату городов Луганщины, уведомлен украинскими правоохранителями о подозрении.

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Луганская область
Прочее
коллаборационизм

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