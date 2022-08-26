Київ заочно засудить «омбудсмена ЛНР»

Вікторія Сердюкова

Завершено розслідування за звинуваченням мешканки Луганської області, яка займає посаду так званого «омбудсмена ЛНР». Про це повідомила Київська міська прокуратура у своєму Telegram-каналі 6 серпня.



«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Луганської області за фактом вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України)», — йдеться у повідомленні.



За даними відомства, слідство встановило, що обвинувачена у жовтні 2021 року добровільно погодилася на пропозицію окупаційної влади та обійняла посаду так званої «уповноваженої з прав людини» окупаційної адміністрації «ЛНР».



«Перебуваючи на посаді, жінка виконує вказівки незаконно створеного органу окупаційної влади, надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану», — сказано в повідомленні.



У Київській міській прокуратурі уточнили, що так звана «омбудсмена ЛНР» вела діяльність, спрямовану на зміну територіальної цілісності України та підтримку дій держави-агресора.



Оскільки обвинувачена перебуває на тимчасово окупованій території Луганська, у липні 2022 року Печерським районним судом міста Києва надано дозвіл на проведення щодо неї спеціального досудового розслідування.



Досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Києві, за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.



Прокуратура не називає імені обвинуваченої. Відома лише її посада — «омбудсмен ЛНР», яку з 2021 року обіймає Вікторія Сердюкова.

Вікторія Сердюкова

Нагадаємо, що у травні 2022 року «уповноваженій з прав людини» у так званій «ЛНР» було заочно повідомлено про підозру.