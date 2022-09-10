У Донецьку під потужний обстріл потрапив ринок біля вокзалу

10 вересня 2022, 12:37

У Донецьку під потужний обстріл потрапив ринок біля вокзалу

В окупованому Донецьку. Фото: Telegram В окупованому Донецьку. Фото: Telegram

В окупованому Донецьку під обстріл потрапив ринок в районі залізничного вокзалу.

Як повідомив «мер» міста Олексій Кулемзін, жертвою обстрілу став мирний житель, ще одного донеччанина було поранено.

Внаслідок обстрілів спалахнули торгові ряди.

«Штаб тероборони ДНР» інформує про те, що загалом внаслідок обстрілу у Київському районі Донецька загинули троє людей.

У соцмережах показали наслідки потужного обстрілу:


Раніше повідомлялося, що за минулу добу на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території внаслідок бойових дій загинуло дев'ять осіб, 24 поранені.

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