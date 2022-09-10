«ДНР» сообщила о девяти погибших и 26 раненых гражданских

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате боевых действий погибли девять человек.



Как уверяют в «СЦКК ДНР», зафиксированы смерти гражданских в Ворошиловском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке.



Ранения различной степени тяжести получили 26 гражданских лиц, в том числе девочка-подросток 2006 года рождения в Петровском и Ворошиловском районах Донецка, Ясиноватой, Александровке и Горловке.



Напомним, днем 9 сентября в Донецке был обстрелян Петровский район. Затем под обстрел попал Парк кованых фигур. Вторая волна обстрела пришлась на район пересечения улицы Университетской и проспекта Мира. Вечером 9 сентября в Донецке под обстрел попала территория больницы им. Калинина и набережная реки Кальмиус. Вчера вечером сообщалось о семи погибших и 24 раненых.

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли двое мирных жителей, еще пять человек ранены.