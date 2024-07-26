Главное за день: ВСУ ударили по аэродрому в Крыму. Бюст российского военного в Мариуполе

Общество



Ситуация в энергосистеме будет постепенно улучшаться и сентябрь-октябрь Украина может пройти с минимальными ограничениями электроэнергии или вовсе без них. Такой прогноз озвучил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Однако условием положительных изменений является отсутствие российских обстрелов.



Галицкий районный суд Львова сегодня, 26 июля, отправил под стражу до 22 сентября Вячеслава Зинченко без права внесения залога. Парня подозревают в убийстве языковеда, экс-народного депутата Ирины Фарион.



Министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук назвала предстоящую зиму тяжелой и заявила, что правительство должно сосредоточиться на прифронтовых регионах. По ее словам, там поврежденная инфраструктура, сложная социально-экономическая ситуация и много вызовов относительно энергообеспечения.



В захваченном Мариуполе на одном из участков проспекта Мира, где захватчики делают «Аллею героев», установили бюст российского военного Эдуарда Дьяконова. Он родом из российского города Иркутск, погиб в Мариуполе 24 марта 2022 года во время захвата города.



Мужчина, служивший в «народной милиции ДНР», рассказал телеграм-каналу «Мобилизация ДНР Live», как его две недели удерживали в подвале, избивали и заставляли подписать контракт с Вооруженными силами России. Контракт у военного закончился еще в мае прошлого года, нового он не подписывал. По его словам, в течение года его никто не искал, однако в июне 2024 года его задержали на блокпосте в Мариуполе.



В России задержали бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. Он проходит по делу о коррупции. Сейчас проводятся следственные действия.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, российская армия продвинулась возле села Прогресс, поселка Желанное, сел Лисичное, Веселое и Пантелеймоновка на Донетчине.



Согласно последнему обновлению карты DeepState, расстояние от линии активных боевых действий до Мирнограда Донецкой области сократилось до чуть менее 11,5 километров.



Российские войска ударили по Украинску Селидовской громады Донецкой области. В результате атаки повреждены ЛЭП, а также здание предприятия. Вечером 25 июля оккупанты обстреляли промышленную зону города Краматорск. В результате возник пожар на предприятии. Информация о пострадавших и погибших нет.



Из села Макеевка Луганской области эвакуировали последних трех местных жителей. Населенный пункт россияне уже разрушили на 99%.



В захваченном Мариуполе мальчик 2016 года рождения пострадал во время детонации взрывоопасного предмета.



ВСУ ударили из ATACMS по территории военного аэродрома в Новофедоровке Сакского района Крыма. Ракета поразила место дислокации российской ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе. В результате была уничтожена установка радиолокационной станции, ранены двое военнослужащих.



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