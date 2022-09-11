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Месть за успехи ВСУ? Россияне увеличили обстрелы прифронтовой Николаевки

11 сентября 2022, 20:54

Месть за успехи ВСУ? Россияне увеличили обстрелы прифронтовой Николаевки

Последствия обстрела Николаевки. Фото: скриншот видео Последствия обстрела Николаевки. Фото: скриншот видео

Николаевку Донецкой области по несколько раз за сутки обстреливают российские оккупанты. Как выживает прифронтовой город и оставшиеся там люди — видели журналисты «Новостей Донбасса».

Практически уничтоженный автобусный парк, огромнейшие воронки, около 5-7 метров в глубину и разбитые здания — такая картина встречает в Николаевке. Буквально сегодня здесь было попадание в частный дом. Мужчину и женщину увезли в больницу.

В данное время в Николаевке осталось около 4 тысяч жителей. До полномасштабного вторжения Российской Федерации население насчитывало порядка 14 тысяч человек.

В Николаевке находится интернат, его здание оккупанты ракетами разбомбили еще в конце августа. К счастью, тогда тут никого не было.

Начальник сектора взаимодействия с громадой отделения превенции Краматорского районного управления полиции Алексей Окопов рассказывает, что здесь проживали около 300 детей социально незащищенных категорий.

«Это раньше, да и сейчас — интернат. Тут триста детей, которые воспитывались, проживали. Большинство детей – социальные, находились тут на постоянном проживании. За последний месяц тут более интенсивно происходят обстрелы территории, потому что Николаевка находится непосредственно на линии соприкосновения с врагом. Сейчас активная фаза нашего контрнаступления на врага, потому интенсивность сейчас большая. Только за сегодня уже было более пяти обстрелов», — отмечает Алексей Окопов.

От Николаевки до линии соприкосновения отсюда около четырех километров. Россияне хаотично обстреливают Николаевку, лишая мирных жителей жилья, здоровья, а некоторых — и жизни. 10 сентября в два часа дня армия РФ нанесла несколько артиллерийских ударов по самому центру города, где никогда не было никаких военных или позиций украинских защитников. Боеприпасы разорвались на площади и повредили несколько многоквартирных домов. Двоих людей с осколочными ранениями забрали в больницу.

В субботу, 10 сентября, в полдень на главной площади города прогуливались люди. Местный житель Сергей выгуливал собаку, когда попал под обстрел. Мужчина показывает дырку на брюках. Говорит — сегодня его второй день рождения, нога чудом уцелела.

«Мы шли с собакой и смотрим, пролетела ракета. Секунда дела. И осколки полетели. Тут дым, все. Первую помощь оказали. Сколько ходил-ходил, бродил-бродил, теперь уже не буду ходить. Это бдительность, видимо, потеряна была. Когда обстрел — надо быть в укрытии», — рассказывает Сергей.

Люди пытаются справиться с последствиями обстрела и убрать стекла, забить окна ДСП-плитами и затянуть пленкой. Ночью сейчас здесь холодно, около пяти градусов тепла.

Местные жители рассказывают, за последний месяц обстрелы города участились. Это связывают с возможной местью россиян за успехи ВСУ. Но тут верят, что в скором времени на Донбассе воцарится мир, а украинские защитники выйдут на админграницы Украины.

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