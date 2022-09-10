Оккупанты обстреляли девять населенных пунктов в Донецкой области

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: полиции

За минувшие сутки российские войска обстреляли девять населенных пунктов Донетчины. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



Отмечается, что полицейские задокументировали 11 обстрелов. Россияне применили РСЗО «Град», ракеты и артиллерию против гражданских.



Армия России ударила по Бахмуту, Авдеевке, Соледару, Константиновке, Пивничному, Райгородку, Прелестному, Ягодному, Новобахмутовке.



«Повреждены девять объектов, преимущественно разрушениям подверглись жилые дома. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины», — отметили в ведомстве.



Также в полиции сообщили, что с их помощью эвакуированы еще 548 человек. С начала обязательной эвакуации — 15 507 человек, среди них 2601 ребенок и 698 людей с инвалидностью.

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