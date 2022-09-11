Помста за успіхи ЗСУ? Росіяни збільшили обстріли прифронтової Миколаївки

Наслідки обстрілу Миколаївки. Фото: скріншот відео

Миколаївку Донецької області кілька разів за добу обстрілюють російські окупанти. Як виживає прифронтове місто і люди, які там залишилися, — бачили журналісти «Новин Донбасу».



Практично знищений автобусний парк, величезні вирви, близько 5-7 метрів у глибину та розбиті будинки — така картина зустрічає у Миколаївці. Буквально сьогодні тут снаряд потрапив до приватного будинку. Чоловіка та жінку відвезли до лікарні.



На даний час у Миколаївці залишилося близько 4 тисяч мешканців. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації населення налічувало близько 14 тисяч жителів.



У Миколаївці знаходиться інтернат, його будівлю окупанти розбомбили ракетами ще наприкінці серпня. На щастя, тоді тут нікого не було.



Начальник сектору взаємодії із громадою відділення превенції Краматорського районного управління поліції Олексій Окопов розповідає, що тут мешкали близько 300 дітей соціально незахищених категорій.



«Це раніше, та й зараз — інтернат. Тут триста дітей, які виховувалися, мешкали. Більшість дітей — соціальні, перебували тут постійному проживанні. За останній місяць тут більш інтенсивно відбуваються обстріли території, бо Миколаївка знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом. Зараз активна фаза нашого контрнаступу на ворога, тому інтенсивність нині велика. Тільки за сьогодні вже було понад п'ять обстрілів», — зазначає Олексій Окопов.



Від Миколаївки до лінії зіткнення звідси близько чотирьох кілометрів. Росіяни хаотично обстрілюють Миколаївку, позбавляючи мирних жителів житла, здоров'я, а деяких і життя. 10 вересня о другій годині дня армія РФ завдала кількох артилерійських ударів по самому центру міста, де ніколи не було жодних військових чи позицій українських захисників. Боєприпаси розірвалися на площі та пошкодили кілька багатоквартирних будинків. Двох людей із осколковими пораненнями забрали до лікарні.



У суботу, 10 вересня, на головній площі міста ходили люди. Місцевий житель Сергій вигулював собаку, коли потрапив під обстріл. Чоловік показує дірку на штанах. Каже — сьогодні його другий день народження, нога дивом уціліла.



«Ми йшли із собакою і дивимося, пролетіла ракета. Секунда. І уламки полетіли. Тут дим, усі. Першу допомогу надали. Скільки ходив-ходив, блукав-бродив, тепер уже не ходитиму. Ця пильність, мабуть, була втрачена. Коли обстріл треба бути в укритті», — розповідає Сергій.



Люди намагаються впоратися з наслідками обстрілу та прибрати скло, забити вікна ДСП-плитами та затягнути плівкою. Вночі тут холодно, близько п'яти градусів тепла.



Місцеві жителі розповідають, що за останній місяць обстріли міста почастішали. Це пов'язують із можливою помстою росіян за успіхи ЗСУ. Але тут вірять, що незабаром на Донбасі запанує мир, а українські захисники вийдуть на адмінкордон України.