Россияне выпустили по Украине 11 крылатых ракет, большинство из них сбито

Вечером в воскресенье россияне ударили по территории Украины 11 крылатыми ракетами. Большинство из них сбили украинские военные. Об этом сообщает Воздушное командование «Восток» в Facebook.



Согласно сообщению, оккупанты атаковали восточные регионы страны.



«В общей сложности врагом применено 11 крылатых ракет. Подразделениями воздушного командования "Восток" сбиты 7 крылатых ракет на Днепропетровщине. Из них 5 — Х-101, 2 — "Калибр". Еще две ракеты уничтожены подразделениями Воздушных Сил Полтавской области», — уточнили в Воздушном командовании «Восток».



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские удары были направлены на критическую гражданскую инфраструктуру, в том числе на крупнейшие ТЭЦ.



«Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности, по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, — это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя», — написал Подоляк в Twitter.

Из-за российских ударов вечером в воскресенье, 11 сентября, без света остался ряд областей: Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и частично Донецкая. В Офисе президента предупредили, что перебои со светом могут произойти по всей стране. Позже электроснабжение восстановили в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.