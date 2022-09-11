Росіяни випустили по Україні 11 крилатих ракет, більшість із них збиті

11 вересня 2022, 23:15

Росіяни випустили по Україні 11 крилатих ракет, більшість із них збиті

Увечері в неділю росіяни вдарили по території України 11 крилатими ракетами. Більшість із них збили українські військові. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід» у Facebook.

Згідно з повідомленням, окупанти атакували східні регіони країни.

«Загалом ворогом застосовано 11 крилатих ракет. Підрозділами повітряного командування "Схід" збито 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині. З них 5 - Х-101, 2 - "Калібр". Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних Сил Полтавської області», — уточнили у Повітряному командуванні «Схід».

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські удари були спрямовані на критичну громадянську інфраструктуру, зокрема на найбільші ТЕЦ.

«Прямі навмисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема, по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, — це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла та тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою», — написав Подоляк у Twitter.

Через російські удари ввечері в неділю, 11 вересня, без світла залишилася низка областей: Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька. В Офісі президента попередили, що перебої зі світлом можуть відбутися по всій країні. Пізніше електропостачання відновили у Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

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