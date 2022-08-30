Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Разрушенные школы, пожарная часть и база международного комитета Красного креста. Последствия обстрелов Донецкой области за сутки.

В нескольких городах Донецкой области, на неопределенное время, прекратится водоснабжение.

Чем могли убить украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке. Новые подробности от Офиса Генпрокурора Украины.

О каких военных преступлениях, в захваченных городах Луганской области, подают заявления в полицию местные жители.

Новый пропускной режим в оккупированном Мариуполе.