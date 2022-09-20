В Мінреінтеграції закликали українців в окупації не брати участь у «референдумах»

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців на тимчасово окупованих територіях не брати участь у жодних «референдумах». Про це вона заявила в ефірі телемарафону.



«Я закликаю наших громадян, українських громадян, які зараз вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати участь у жодних "референдумах", ігнорувати, не йти, не брати участь у дільничних комісіях, або як вони це називають. Загалом ігнорувати цей процес, і тим самим допомогти армії та допомогти собі», — наголосила Верещук.



Міністерка нагадала, що Кабмін рекомендував Верховній Раді невідкладно розглянути законопроєкт, де передбачено відповідальність за примус до паспортизації.



«Якщо чиновник, громадянин України отримає такий паспорт, то його буде покарано (терміном) від 10 до 15 років. Якщо проводитиметься пропаганда російського паспорта, то людей буде покарано від п'яти до восьми років. Якщо буде примус, то ті, хто буде примушувати, можуть отримати до 12 років», — уточнила Верещук.

Раніше повідомлялося, що «ЛНР» та «ДНР» призначили «референдум» про входження до складу РФ на 23-27 вересня. Також окупанти хочуть провести «референдуми» у Херсонській та Запорізькій областях.



На плани РФ щодо проведення «референдумів» відреагували очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.