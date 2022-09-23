В окупованій РФ Снігурівці відбувся мітинг проти «референдуму»

Жителі захопленої військами Росії Снігурівки на Миколаївщині вийшли на мітинг проти «референдуму» окупантів. Про це повідомили на сайті «Преступности.нет».



Захоплені населені пункти Миколаївщини взяла під контроль окупаційна адміністрація Херсонської області, де сьогодні проводять «референдум».



«Ми – мешканці Снігурівки сьогодні зібралися на акцію протесту щодо незаконного проведення референдуму в місті Снігурівка та прилеглих селах. Снігурівський край завжди був Україною – був і буде Україною. До Російської Федерації ми ніколи не хотіли і не будемо хотіти. Закликаємо жителів Снігурівки та прилеглих сел, тобто Снігурівської ОТГ, не йти на "референдум" та не брати участь в незаконному проведенні "референдуму". Слава Україні», - завили мітингувальники.

Раніше ми повідомляли, що 23 вересня на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей розпочалися так звані «референдуми», за допомогою яких Росія хоче анексувати ці регіони.



В уряді заявили, що на причетних до псевдореферендуму чекає суд.