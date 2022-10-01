На Донетчине энергетики вернули свет в два населенных пункта

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в двух населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 30 сентября аварийно-ремонтные бригады смогли вернуть электричество в дома 784 Торецкой и Криворожской громад.



«Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское направления остаются самыми сложными… Без электроснабжения остаются 82 населенных пункта области», — проинформировали в энергокомпании.