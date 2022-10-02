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Оккупанты ночью обстреливали прифронтовые территории Донецкой области — ОВА

02 октября 2022, 11:21

Оккупанты ночью обстреливали прифронтовые территории Донецкой области — ОВА

Российские войска ночью активно обстреливали участки фронта в Донецкой области от Курахово до Соледара. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что на Донецком направлении под огонь попали Кураховская и Авдеевская общины. Люди не пострадали, но есть разрушения. В Кураховской общине россияне обстреляли Кураховку и ударили ракетами по окрестностям Ганновки и Успеновки. Есть поврежденные дома. В Авдеевской общине россияне 4 раза стреляли в районе Опросного, 5 раз – по Авдеевке.

«Есть попадание у домов – объемы ущерба устанавливаем», — рассказал Кириленко.

На Горловском направлении пострадали Бахмутская, Торецкая, Соледарская и Светлодарская общины. В Бахмуте один человек получил ранения, повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки. В Соледаре тоже ранен 1 человек. В Торецкой общине повреждены 2 дома в Щербиновке и 2 дома в Северном. Люди там не пострадалиВ Светлодарской общине ночью обстреляли Отрадовку и станцию Майорск.

«Остаться в области опасно! Эвакуируйтесь вовремя!» — призвал глава администрации.

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