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В Харьковской области российские войска обстреляли больницу, есть жертвы

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03 октября 2022, 19:05

В Харьковской области российские войска обстреляли больницу, есть жертвы

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе Харьковской области. В результате как минимум, 1 человек погиб, 1 ранен. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«К сожалению, погиб врач-анастезиолог, одна медсестра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется. Здание почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж. На месте работают спасатели и правоохранительные органы», – написал Синегубов в Telegram-канале.

На третьем этаже больницы начался пожар.

«Ракета попала во двор медицинского учреждения... В 16:52 спасателям поступило сообщение о возгорании, которое произошло в результате этого обстрела на 3-м этаже больницы. Горела ординаторская на площади 20 кв.м.», – сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

К месту пожара были направлены 4 пожарных автоцистерны и специальный аварийно-спасательный автомобиль. В 17:30 пожар ликвидирован полностью.

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