У СБУ розповіли, як «ДНР» «намалювала» іноземних спостерігачів на «референдумі»

04 жовтня 2022, 14:32

У СБУ розповіли, як «ДНР» «намалювала» іноземних спостерігачів на «референдумі»

У угрупуванні «ДНР» «намалювали» собі іноземних спостерігачів на так званому «референдумі» «заднім числом». Про це повідомляє СБУ.

Наголошується, що Службі безпеки вдалося перехопити відповідні російські документи, які регламентували проведення псевдореферендуму РФ на тимчасово окупованій території Донбасу.

Листи підписав так званий голова центральної виборчої комісії «ДНР» Висоцький 29 вересня. Тобто через два дні після формального завершення псевдоголосування.

«Згідно з отриманими даними, представники місцевої окупаційної адміністрації намагались нібито запросити 16 іноземців до участі у фейкових заходах як зарубіжних «спостерігачів». Серед них – громадяни двох країн Європи і Центральної Азії. При цьому датою «реєстрації» цих запрошень вказано 20 вересня. Таким чином, ворог намагався штучно збільшити присутність іноземних «гостей» на псевдореферендумі і за рахунок цього «легітимізувати» його на міжнародній арені», - написали в СБУ, зазначивши, що злочини окупантів викрито та задокументовано.

Також повідомляється, що СБУ ідентифікувала та встановила місцезнаходження «всіх зрадників, колаборантів та їх «координаторів» із РФ, причетних до організації незаконного плебісциту».

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за:

▪ ч. 2 ст. 110 («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»);
▪ ч. 5, 6 ст. 111-1 («Колабораційна діяльність») КК України, продовжуються комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

28 вересня СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму РФ на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Херсона та Запоріжжя.

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