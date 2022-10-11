Через вибух на Кримському мості загинули четверо, зокрема суддя з Москви — росЗМІ

Число загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту зросло до чотирьох людей. Серед них — суддя Арбітражного суду Москви. Про це повідомляє російський «ТАСС» з посиланням на дані екстрених служб.



Зазначається, що впізнання тіл загиблих поки що триває. Усі четверо перебували у легковій машині, яка опинилася в епіцентрі вибуху.



У пресслужбі Арбітражного суду Москви зазначили, що «перевіряють відомості, які з'явилися з цього приводу».



Раніше повідомлялося про загибель трьох людей.

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів з Росією, стався вибух, через що на одній з гілок було зруйновано три прольоти. Через вибух загорівся склад з цистернами на залізничній частині мосту.



За версією російського слідства, вибухнула вантажівка, в якій знаходилася вибухівка.



Вже 8 жовтня автомобільний рух по вцілілій гілці мосту було відновлено. При цьому фури поки що не пропускають, для них між Кримом та Краснодарським краєм РФ організували поромну переправу. Увечері того ж дня було запущено рух поїздів мостом.



Українські та західні ЗМІ, посилаючись на джерела, написали, що вибух на Кримському мосту влаштували українські спецслужби. Влада України офіційно свою причетність не підтверджувала. Путін звинуватив спецслужби України в організації вибуху Кримського мосту.