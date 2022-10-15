Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов, нанесли авиаудар

15 октября 2022, 22:56

Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов, нанесли авиаудар

Сегодня в течение дня россияне обстреливали приграничные громады Сумской области с применением артиллерии и минометов, нанесли авиаудар. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.  

«За день в области было 8 обстрелов из артиллерии и минометов — 104 прихода и 1 авиаудар — 6 ракет», — написал он в Тelegram.

По его информации обстрелы начались с 8:15 утра, оккупанты били по Белопольской, Шалыгинской, Великописаревской, Краснопольской, Эсманской, Речковской и Николаевской громадам.

«Великописаревская громада: ближе к полудню, с вражеского вертолета МИ-8 россияне выпустили 6 ракет. Краснопольская громада: в полдень россияне с беспилотника сбросили взрывное устройство на одно из сел громады», — рассказал Живицкий о воздушных атаках оккупантов.

По его словам, во всех случаях предварительно — без жертв и разрушений.

Читайте также:

Утром армия РФ обстреляла артиллерией объекты инфраструктуры Сумской области 

Еще по теме

Места
Сумская область
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:54
В Крыму сообщают о взрывах
14:17
«ДНР» запускает котельные
09:16
В Донецке погиб мирный житель, еще шесть человек ранены
23:32
Обстрелы Константиновки и Бахмута — главное за день ►
18:32
Обстрел в Донецке: есть раненые и погибший
16:57
Оккупанты расстреляли дирижера Херсонской областной филармонии
15:56
В Волновахе открыли бюст командира батальона боевиков «Вохи»
15:32
«ДНР»: Двое мирных жителей ранены обстрелом в Донецке. Один человек погиб
15:19
Оккупанты на Херсонщине снова говорили об эвакуации. Стремоусов был с шевроном «Сталин»
13:51
«ДНР»: В Макеевке автомобиль подорвался на мине «Лепесток»
12:46
В небе Мариуполя были сбиты две ракеты — российские СМИ
12:39
Четверо суток ждут парома на материк. Последствия подрыва Крымского моста ►
09:47
В Луганске на переходе водитель сбил троих девушек
09:16
В Донецке за сутки погибли двое и ранены четверо гражданских
09:13
К принудительной мобилизации на Луганщине оккупанты привлекли «ГАИ» — Гайдай
все новости
23:33
Бахмут и Константиновка под огнем. Авдеевка почти уничтожена — главное за день ►
23:24
На полигоне в Белгородской области произошла стрельба, 11 убитых
22:56
Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов, нанесли авиаудар
22:10
Медведев — преемник Путина? Транзит власти в российских элитах ►
21:57
Тяжелее всего под Бахмутом: Зеленский — о ситуации на фронте
21:34
Возвращаться пока нельзя: Гайдай рассказал о ситуации в деоккупированных селах на Луганщине
20:58
Приближается к 65 тысячам: Зеленский озвучил число погибших в Украине оккупантов
20:27
Оккупанты обстреляли Никополь, ранены 5 человек
19:15
ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов на Донетчине
18:41
«Записался добровольцем»: Гиркин отправится на войну в Украину
18:15
Россияне увеличивают количество военных в оккупированном Северодонецке
17:30
СБУ выявила 30 коллаборантов на Луганщине, причастных к похищениям людей и репрессиям
16:52
Пока что один: На Донетчине заработал сервисный центр МВД
16:18
В Донецкой области наполняют газопровод
15:45
В девять населенных пунктов Донетчины энергетики вернули свет
все новости
ВИДЕО
Бахмут и Константиновка под огнем. Авдеевка почти уничтожена — главное за день ►
15 октября, 23:33
Медведев — преемник Путина? Транзит власти в российских элитах ►
15 октября, 22:10
В Крыму сообщают о взрывах
15 октября, 14:54

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама