Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов, нанесли авиаудар

Сегодня в течение дня россияне обстреливали приграничные громады Сумской области с применением артиллерии и минометов, нанесли авиаудар. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



«За день в области было 8 обстрелов из артиллерии и минометов — 104 прихода и 1 авиаудар — 6 ракет», — написал он в Тelegram.



По его информации обстрелы начались с 8:15 утра, оккупанты били по Белопольской, Шалыгинской, Великописаревской, Краснопольской, Эсманской, Речковской и Николаевской громадам.



«Великописаревская громада: ближе к полудню, с вражеского вертолета МИ-8 россияне выпустили 6 ракет. Краснопольская громада: в полдень россияне с беспилотника сбросили взрывное устройство на одно из сел громады», — рассказал Живицкий о воздушных атаках оккупантов.



По его словам, во всех случаях предварительно — без жертв и разрушений.

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