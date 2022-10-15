Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії та мінометів, завдали авіаудару

Сьогодні протягом дня росіяни обстрілювали прикордонні громади Сумської області із застосуванням артилерії та мінометів, завдали авіаудару. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



«За день в області було 8 обстрілів з артилерії та мінометів — 104 прихода та 1 авіаудар — 6 ракет», — написав він у Тelegram.



За його інформацією, обстріли почалися з 8:15 ранку, окупанти били по Білопільській, Шалигінській, Великописарівській, Краснопільській, Есманській, Речківській та Миколаївській громадах.



«Великописарівська громада: ближче до полудня з ворожого вертольота МІ-8 росіяни випустили 6 ракет. Краснопільська громада: опівдні росіяни з безпілотника скинули вибуховий пристрій на одне із сіл громади», — розповів Живицький про повітряні атаки окупантів.



За його словами, у всіх випадках попередньо без жертв і руйнувань.