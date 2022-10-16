Китай призвал своих граждан эвакуироваться из Украины

Китай в субботу призвал своих граждан эвакуироваться из Украины, учитывая серьезную ситуацию в стране. Об этом сообщило издание Сhina Daily со ссылкой на пресс-релиз МИД Китая и посольства Китая в Украине.



«Посольство Китая в Украине окажет помощь в организации эвакуации и переброске нуждающегося персонала», — сказано в сообщении.



Отмечается, что граждане Китая, которые находится в Украине, должны связаться с посольством как можно скорее и зарегистрировать свои личные данные. Людей, которые добровольно эвакуируются и переезжают самостоятельно, просят сообщить об этом в дипмиссию.