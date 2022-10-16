Китай закликав своїх громадян евакуюватися з України

Китай у суботу закликав своїх громадян евакуюватися з України з огляду на серйозну ситуацію в країні. Про це повідомило видання Сhina Daily з посиланням на прес-реліз МЗС Китаю та посольства Китаю в Україні.



«Посольство Китаю в Україні надасть допомогу в організації евакуації та перекиданні персоналу, що потребує», — сказано в повідомленні.



Зазначається, що громадяни Китаю, які знаходяться в Україні, повинні зв'язатися з посольством якнайшвидше і зареєструвати свої особисті дані. Людей, які добровільно евакуюються і переїжджають самостійно, просять повідомити про це дипмісію.