В Краматорске начали подключать к газоснабжению частные дома

В Краматорске Донецкой области начинают подключать частные дома к газоснабжению, а котельные готовятся к запуску. Об этом «Суспільному» сообщил председатель правления «Донецкоблгаз» Вадим Батий.



«В первую очередь подключат критическую инфраструктуру. Многоэтажные еще не подключали к газоснабжению, а в частный пускают газ. В Краматорске начали запуск после обеда 20 октября. Уже подключаем там, где больше всего абонентов, то есть Новый свет, Беленькое», — сказал Батий.



По его словам, газ в многоэтажках Краматорска появится после запуска котельных и частного сектора. Газовые котельные планируют запустить до 1 ноября.



В Донецкой области работают 54 бригады газовиков, в день успевают подключить тысячу абонентов, отметил Батий.

12 октября «Донецкоблгаз» приступил к поэтапному запуску газа в распределительные сети. При этом в населенные пункты, где сейчас идут боевые действия, возобновлят подачу газа не будут.



Донецкая область осталась без газоснабжения весной, когда в резульате боевых действий были перебиты газопровод и резервная ветка.



Деоккупация территорий в Харьквойской области в начале сентября дала возможность восстановить подачу газа на Донетчину.