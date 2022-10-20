У Краматорську почали підключати до газопостачання приватні будинки

У Краматорську на Донеччині починають підключати приватні будинки до газопостачання, а котельні готуються до запуску. Про це повідомив голова правління «Донецькоблгаз» Вадим Батій.



«Насамперед підключать критичну інфраструктуру. Багатоповерхові ще не підключали до газопостачання, а до приватного пускають газ. У Краматорську розпочали запуск по обіді 20 жовтня. Вже підключаємо там, де найбільше абонентів, тобто Нове світло, Біленьке», — сказав Батій.



За його словами, газ у багатоповерхівках Краматорська з'явиться після запуску котелень та приватного сектору. Газові котельні планують запустити до 1 листопада.



У Донецькій області працюють 54 бригади газовиків, щодня встигають підключити тисячу абонентів, зазначив Батій.

12 жовтня «Донецькоблгаз» розпочав поетапний запуск газу до розподільчих мереж. При цьому в населені пункти, де зараз йдуть бойові дії, відновлять подачу газу не будуть.



Донецька область залишилася без газопостачання навесні, коли в результаті бойових дій було перебито газопровід та резервну гілку.



Деокупація територій у Харківській області на початку вересня дала можливість відновити подачу газу на Донеччину.