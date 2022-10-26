Польща визнала владу в РФ терористичним режимом

Сенат Польщі 85 голосами ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом. Про це повідомляє сайт Сенату 26 жовтня.



У повідомленні сказано, що резолюція рішуче засуджує агресію РФ проти України та закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати владу РФ терористичним режимом.



У документі також зроблено акцент на тому, що 24 лютого 2022 року Росія розпочала «жорстоку війну з Україною, бажаючи стерти з лиця землі цю суверенну країну і знищити її народ».



Крім того, польські сенатори підкреслили, що зараз Україна є «найважливішим місцем, яке захищає демократію та свободу», а також зазначили, що героїчний захист незалежності українцями викликає захоплення всього вільного світу.

Парламент Естонії ухвалив заяву, в якій засудив анексію територій України та оголосив Росію терористичним режимом. А також закликає міжнародну спільноту ухвалити аналогічні декларації.



Після ракетного удару, завданого по Вінниці 14 липня, президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом.