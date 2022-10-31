Блокада «зернового коридора»: Россия не дает гарантий безопасности

В Минобороны РФ заявили, что не могут дать гарантий безопасности для вывоза зерна из портов Украины, поэтому движение любых судов по «зерновому коридору» является недопустимым.



В ведомстве подчеркивают, что Россия не вышла из «зерновых соглашений» с ООН и Турцией, а «приостановила их действие» «до прояснения ситуации» вокруг атаки 29 октября на российские корабли в Севастополе.



В Минобороны РФ утверждают, что якобы украинское руководство и командование ВСУ используют «зерновой коридор» для ведения боевых действий против России.



«В складывающихся условиях, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях», — говорится в сообщении.



В Минобороны РФ также заявили, что довели свою позицию до Генсека ООН Антониу Гутерриша и Совета Безопасности ООН.

Россия в субботу вечером заявила, что приостанавливает участие в соглашении по вывозу зерна из портов Украины.



В заявлении МИД РФ отмечается, что это связано с ударом якобы украинских вооруженных сил по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.



Из-за выхода России из «зерновой сделки» были заблокированы 218 судов. Позже Украина, Турция и ООН согласовали на понедельник движение 14 судов в Черном море в рамках «зернового соглашения».