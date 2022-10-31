Блокада «зернового коридору»: Росія не дає гарантій безпеки

31 жовтня 2022, 20:28

Блокада «зернового коридору»: Росія не дає гарантій безпеки

У Міноборони РФ заявили, що не можуть дати гарантій безпеки для вивезення зерна з портів України, тому рух будь-яких суден «зерновим коридором» є неприпустимим.

У відомстві наголошують, що Росія не вийшла із «зернових угод» з ООН та Туреччиною, а «призупинила їхню дію» «до прояснення ситуації» навколо атаки 29 жовтня на російські кораблі в Севастополі.

У Міноборони РФ стверджують, що нібито українське керівництво та командування ЗСУ використовують «зерновий коридор» для ведення бойових дій проти Росії.

«В умовах, що не складаються, не може бути й мови про гарантії безпеки будь-якого об'єкта на вказаному напрямку до прийняття українською стороною додаткових зобов'язань не використовувати цей маршрут у військових цілях», — йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ також заявили, що довели свою позицію до Генсека ООН Антоніу Гутерріша та Ради Безпеки ООН.

Росія в суботу ввечері заявила, що припиняє участь в угоді щодо вивезення зерна з портів України.

У заяві МЗС РФ наголошується, що це пов'язано з ударом нібито українських збройних сил по кораблям та інфраструктурі Чорноморського флоту Росії на військово-морській базі у Севастополі.

Через вихід Росії з «зернової угоди» було заблоковано 218 суден. Пізніше Україна, Туреччина та ООН погодили на понеділок рух 14 суден у Чорному морі у рамках «зернової угоди».

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