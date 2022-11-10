«Ймовірно, по 100 тисяч осіб»: Втрати ЗСУ та окупантів можна порівняти, заявили в Пентагоні

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було вбито та поранено «понад 100 тисяч російських військовослужбовців». І Сили оборони, «ймовірно», зазнали порівнянних втрат. Таке припущення озвучив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, повідомляє Reuters.



«Йдеться про кількість убитих та поранених російських військових на рівні, який значно перевищує 100 тисяч. Мабуть, те саме і з українського боку», — сказав генерал, не уточнюючи, звідки в нього такі цифри.



Також, за словами Міллі, через російську агресію загинули «близько 40 тисяч» мирних громадян України.



Відповідаючи на питання про перспективи дипломатичного врегулювання, Міллі зазначив, що рання відмова від переговорів під час Першої світової війни «погіршила людські страждання та призвела до ще мільйонів жертв». Він закликав «вести переговори» та «ловити момент».



Зазначимо, що точних даних про втрати Сил оборони немає у відкритому доступі. До кінця війни ця інформація засекречена.

Нагадаємо, 7 листопада президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Донецька область, як і раніше, залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, які гинуть там сотнями щодня.



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