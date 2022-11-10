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Военные показали фото обстреливаемого армией РФ села Яковлевка

10 ноября 2022, 15:58

Военные показали фото обстреливаемого армией РФ села Яковлевка

Военные из 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады опубликовали фото села Яковлевка, которое находится недалеко от Соледара и Бахмута Донецкой области. Все эти населенные пункты регулярно атакуют российские войска, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

«Оккупационные войска стерли село полностью. Местные неуехавшие - убиты россиянами. Мы стоим. Мы не сдадимся. Мы победим!» - написали военные.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Донецкая область остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, которые гибнут там сотнями каждый день.

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